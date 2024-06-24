ЕС ввел санкции против матери главы Чечни Аймани Кадыровой

Европейский союз включил в санкционный список мать главы Чечни и президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову. Об этом говорится в документе, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Как указано в пояснении, Аймани Кадырова внесена в санкционный список в связи "с осуществлением программы" перевоспитания украинских детей и за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в СВО, а также обеспечение продовольствием и техническим оборудованием российских военнослужащих.