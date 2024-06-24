В Сеть утекли скриншоты из чата дагестанских боевиков

Telegram-канал Readovka сообщил о сливе фото, предположительно, из чата дагестанских боевиков. По данным источника, переписка показывает, что основной целью террористов был убитый отец Николай из церкви в Дербенте. Боевики координировали свои действия через чат, скриншот которого представили авторы канала.

Если верить этим снимкам, основной целью нападавшего был отец Николай, именно поэтому его убили первым. Следующей цели были синагоги, — говорится в публикации.

Однако достоверность переписок все еще не подтверждена. Сообщения в чате написаны на аварском языке, а нападавшие оказались даргинцами. Слово «хвел» в переводе означает «смерть». При этом в самой переписке тоже есть ошибки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что боевики планировали преступления в Махачкале и Дербенте около месяца. По данным источника, в день нападения террористы координировали свои действия в закрытом чате, состоящем из шести человек.

Преступники напали на церковь и синагогу в воскресенье, а также убили священника из Дербента, перерезав ему горло. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке террористов. Руководитель региона также указал на подлую и трусливую сущность преступников.