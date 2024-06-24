Российским студентам впервые выдали дипломы нового образца

Российским студентам, окончившим годовую программу специализированного высшего образования, впервые выдали дипломы о высшем образовании нового образца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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Отмечается, что речь идет о Томском государственном университете (ТГУ), Балтийском федеральном университете (БФУ) и Национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС». В общей сложности этим летом такие дипломы получат 153 студента, заявили в министерстве.

В России с прошлого года действует пилотный проект по обновлению системы высшего образования. В нем принимают участие шесть вузов. Участниками программы, помимо указанных выше, являются МАИ, МПГУ и Санкт-Петербургский горный университет.

Ранее директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал, на что стоит обратить внимание при поступлении в вуз. Прежде всего, по его словам, стоит важно наличие официального документа, а именно лицензии, которая дает право на ведение образовательной деятельности. Также важна аккредитация, отметил специалист.