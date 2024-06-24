МГУ возглавил рейтинг лучших университетов России по версии Forbes

Издание Forbes представило новый, шестой рейтинг ста лучших университетов России, лидером стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Отмечается, что МГУ сместил на второе место возглавлявший список в 2022 году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В первую десятку нового рейтинга вошли только вузы Москвы и Петербурга: Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГИМО, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, «МИФИ», Финансовый университет при правительстве. Четыре региональных вуза — Новосибирский государственный, Уральский федеральный, Томский политехнический, Казанский (Приволжский) федеральный университеты — попали во вторую десятку списка. Последнее, сотое место занял Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. При составлении рейтинга Forbes использовал сведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования Минобрнауки, итоги опроса лучших работодателей страны и информацию из открытых источников. Учебные заведения оценивали по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, качеству преподавания, репутации в мире и фактору Forbes — наличию среди выпускников участников российского списка издания и победителей рейтинга «30 до 30».

© nsn.fm