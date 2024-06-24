В России планируют навести порядок с велокурьерами

Велокурьеров в России могут обязать получать водительские удостоверения и приобретать гражданскую страховку для возмещения вреда третьим лицам. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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В настоящее время данная инициатива и множество других находятся на стадии разработки или рассмотрения на местном и федеральном уровнях. Как уточняется, в стране хотят вернуть пешеходам тротуары и навести порядок среди доставщиков, нарушающих правила дорожного движения.

Подчеркивается, что сейчас Дума и органы исполнительной власти прорабатывают вопрос об установлении единых правил передвижения на СИМ в парках, иных общественных пространствах и о возможности принятия соответствующего единого нормативного акта, а также последующего введения административной ответственности за их нарушение.

Дептранс также готовится к запуску масштабного проекта по налаживанию работы велокурьеров. Он предполагает введение единого стандарта для работников всех сервисов доставки. Так, к октябрю 2024 года на всех велосипедах появятся индивидуальные идентификационные номера. А к маю 2025-го для транспорта курьеров ограничат скорость до 25 километров в час.

По данным МВД, за май 2024 года в России произошло свыше 500 ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности. В апреле их насчитывалось 371, а в мае прошлого года — 476.