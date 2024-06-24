Число жертв нападения в Дагестане выросло до 20 человек

Число жертв нападения террористов в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщает Baza.

Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма в Дербенте и трое человек, чьи личности пока не установлены.

В больницах находятся с различными ранениями 22 пострадавших. МВД ликвидировало пятерых террористов.

24 июня Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте, в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы, там находились около 40 прихожан. Террористы начали вести хаотичную стрельбу, из-за чего не выжили настоятель храма Николай Котельников и охранник. Кроме того, террористы атаковали местную синагогу — они подожгли ее, огонь охватил все здание.

В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, близ которой в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.