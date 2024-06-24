Минтруд предложил ограничить мигрантов в выборе профессии: подробности

В России планируют ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях экономики для защиты местных граждан и борьбы с многоэтническими компаниями. Такое постановление огласил Минтруд.

«Ограничить доли найма мигрантов в отдельных отраслях ОКВЭД, мотивируя это решение защитой российских граждан и борьбой с созданием моноэтнических компаний», – говорится в сообщении.



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Минтруд опубликовал проект квот на наем иностранцев в отдельных отраслях. Этот проект состоит из двух частей – общефедерального регулирования и региональных исключений. Согласно первой части до 1 января 2025 года нужно полностью исключить труд мигрантов в следующих отраслях – торговля лекарствами в аптеках, розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках.

Кроме того, доля иностранцев в растениеводстве и лесном хозяйстве сократится. Также 24 % иностранной рабочей силы – это потолок для работы на грузовом и пассажирском транспорте, передает «Коммерсант». Напомним, Рособрнадзор будет проверять, имеют ли мигранты действующий сертификат, который подтверждает минимальный уровень знания русского языка. Соответствующий приказ вышел на официальном сайте правовой информации. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева