В Крыму объявили день траура

В Крыму 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Севастополя в городе 24 июня объявлен днем траура.

В воскресенье, 23 июня, около 12:15, Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны, дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты.

В МО РФ назвали ответственного за удар ATACMS по Севастополю

Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря в Севастополе российские военные уничтожили пять воздушных целей. По его словам, осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате пострадали более 100 человек, еще троих — одного взрослого и двух детей — спасти не удалось.