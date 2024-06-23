Отряд специалистов ФМБА направили для помощи раненым после обстрела Севастополя

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова направила в Севастополь оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания помощи получившим тяжелые ранения в ходе обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства.

"По обращению губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развожаева к Федеральному медико-биологическому агентству, руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой в Севастополь направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания экстренной помощи тяжело раненым во время атаки на город", - сообщили в пресс-службе.



По данным пресс-службы, отряд возглавила руководитель центра Ольга Ерёмина, в его состав входят ведущие специалисты реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). 24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму. Президент РФ выразил соболезнования севастопольцам.