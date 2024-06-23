В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Московской области в воскресенье могут пройти грозы, объявлено погодное предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На сайте Гидрометцентра внесли изменение в карту прогнозов. Желтый уровень опасности будет действовать до шести часов вечера.

«Гроза. Период предупреждения до 18 ч. 23 июня», — сказано в сообщении.



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