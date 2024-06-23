Патриарх Кирилл назвал причину депрессии у современных людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что одиночество и неверие в Бога становятся причиной депрессии у современных людей. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье патриарх выступил с проповедью после Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Он сказал, что вера способна защитить от депрессии, уныния и других негативных психологических состояний.

«Вера даёт огромную силу человеку, она лишает нас страхов, неких болезненных предчувствий, таких сложных психологических состояний, в которые нередко впадает современный человек», — отметил предстоятель РПЦ.



По его словам, будущее не может быть страшным и разрушительным для тех, кто пребывает с Богом.

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Патриарх призвал вкладывать в воспитание детей «все, что есть у вас лучшего» и стараться, чтобы приобретенные знания дети сочетали с верой в Бога.

Православные верующие отмечают 23 июня Пятидесятницу или день Святой Троицы.