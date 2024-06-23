Появилось фото вышедшего на свободу экс-губернатора Белых

Член Совета по правам человека Ева Меркачева опубликовала в Telegram-канале фотографию с вышедшим на свободу экс-губернатором Кировской области Никитой Белых. Она отметила, что на кадре запечатлены первые дни политика на свободе. Он приучает детей к спорту и общается с мамой, которую не видел все восемь лет заключения, добавила член СПЧ.

Экс-губернатор Кировской области и в прошлом самый известный арестант Никита Белых с сыновьями (фото он мне сам прислал, разрешил разместить тут). Его первые выходные на свободе. Приучает к спорту детей, общается с мамой. Маму он, кажется, не видел все восемь лет заключения, потому что она очень пожилая, ехать к нему ей сложно, — написала Меркачева.



Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. Он был пойман с поличным при передаче части взятки. 1 февраля 2018 года суд признал его виновным и наказал на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере более 48 млн рублей. 21 июня он был освобожден по истечении срока наказания. Освобожденный после отбывания наказания Белых попросил журналистов не беспокоить его в ближайшее время.