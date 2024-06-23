В Троицкий собор выстроилась очередь из паломников

Большая очередь из паломников выстроилась к Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры по окончании праздничного богослужения в день Святой Троицы. Люди подходят приложиться к мощам преподобного Сергия Радонежского и поклониться находящейся там иконе "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с сонмом архиереев Русской православной церкви совершил Божественную литургию и вечерню с особыми коленопреклоненными молитвами по случаю праздника Святой Троицы и наступающего в понедельник дня Святого Духа. По окончании богослужения был открыт доступ паломников в Троицкий собор. Регулировать очередь помогают волонтеры движения "Патриаршие добровольцы", на территории и вокруг лавры, как обычно в подобные праздники, находится также много стражей порядка. Спасаясь от жаркого солнца, многие паломники раскрыли над головой белые зонтики.

"Это очередь к мощам преподобного Сергия, к иконе "Троица" не пускают. Люди просто подходят, крестятся на нее, и проходят к мощам Сергия Радонежского", - сообщили ТАСС в обители.



Собеседник агентства не смог пояснить, как будет в будущем осуществляться процесс поклонения рублевской "Троице", предположив, что этот вопрос будет еще обсуждаться.

Икона установлена в изготовленном для нее стационарном киоте (витрине) в иконостасе, рядом с царскими вратами. В субботу знаменитый образ доставили на спецтранспорте в лавру из храма Христа Спасителя, где она временно находилась. Торжественную встречу "Троицы" возглавил предстоятель РПЦ.