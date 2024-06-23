Символ смерти на въезде в кузбасский город возмутил жителей

На въезде в Мыски стоит могильный крест. Жители не понимают, для чего он там нужен.

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У въезда в город Мыски Кемеровской области установили крест. Выглядит он так же, как могильный. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители сегодня, 23 июня. Они находятся в недоумении от того, что там стоит символ смерти.

– Одного не пойму, для чего крест поставили рядом с Мысками? Такое ощущение, что в город-кладбище заезжаешь. Жутко, – написал местный житель.



На фотографии, которой он поделился, видно, что большой могильный крест стоит на обочине трассы совсем рядом со стелой с надписью "Мыски".