Герой мема про «борщик с капусткой» госпитализирован в Подмосковье

Героя мема «борщ с капустой, но не красный» Никиту Литвинкова экстренно госпитализировали в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным издания, Литвинков находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как отмечает Shot, у мужчины могла произойти передозировка наркотиков.

Издание добавило, что туристы Таиланда сообщали об употреблении Литвинковым запрещенных веществ. По их словам, мужчина вел себя неадекватно.

В мае Литвинков оказался в миграционной тюрьме в Таиланде. Знакомые Никиты сообщили, что мужчина был задержан из-за просроченной на 150 дней визы. По их словам, он якобы оформил тайские водительские права, думая, что таким образом законно продлевает свое пребывание в стране.

Согласно информации Baza, накануне задержания Литвинков попросил семью выслать ему 70 тыс. рублей на билет, но затем передумал и сказал просто купить обратный билет в РФ. После этого мужчина не выходил на связь.