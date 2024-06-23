Патриарх Кирилл начал праздничную литургию в Троице-Сергиевой лавре в день Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церковные торжества в Троице-Сергиевой лавре по случаю праздника Святой Троицы, передает корреспондент ТАСС.

Предстоятель РПЦ начал совершать Божественную литургию, вместе с ним служат многочисленные архиереи и священнослужители Русской православной церкви, а также игумен и насельники монастыря. Этому предшествовала торжественная встреча патриарха громким лаврским колокольным звоном.

Троице-Сергиева лавра фактически полностью заполнена верующими. В обители и на прилегающей к ней территории усилены меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей. Праздничное богослужение проходит под открытым небом на специально сооруженном помосте рядом с Успенским собором.

Патриарх Кирилл прибыл в субботу в лавру, куда накануне доставили икону "Троица" Андрея Рублева. Сейчас образ установлен в специальном киоте в иконостасе Троицкого собора, где и будет постоянно находиться.

День Святой Троицы является одним из 12 главных церковных праздников. Он называется также Пятидесятницей, поскольку всегда приходится на 50-й день после Пасхи.