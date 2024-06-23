В США началась аномальная жара, синоптики считают ее опасной

Жители США страдают от аномально высоких температур этим летом, пишет CBS. Издание приводит сообщение синоптиков Национальной метеорологической службы (NWS), которые предупредили, что такая жара может быть опасной.

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«Эти температуры остаются самыми аномальными и опасными для начала лета в некоторых частях Среднего Запада и долины Огайо на востоке до Средней Атлантики», - говорится в сообщении.

Глава Департамента парков и отдыха Вашингтона Тенни Фриман призвал американцев избегать перегрева. Для этого он посоветовал пить больше воды, надевать свободную одежду, прикрывать от солнца голову и по возможности не выходить на улицу в часы, когда солнце особенно сильно печет.

В пригородах Детройта ранее из-за урагана около 12 000 домов и предприятий остались без электричества, и, когда наступила жара, электроснабжение все еще не успели восстановить, что сделало борьбу с жарой еще более сложной для жителей региона.

Издание также сообщает о первых жертвах изнуряющего зноя в этом году. Чиновники в штате Айдахо сообщили о гибели двух человек в возрасте 60 лет по причинам, связанным с жарой.

Ранее во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи паломников. Среди них, по имеющимся данным, было пятеро россиян.

Также этим летом рекордная жара стоит в Кувейте. Из-за экстремальной температуры воздуха власти приняли решения отключить электроснабжение в некоторых районах страны. Как объяснили в Министерстве электроэнергетики, энергетическая инфраструктура не выдерживает возросшей из-за жары нагрузки.