На Украине освободили митрополита УПЦ Ионафана

Священнослужитель в ближайшее время прибудет в Москву, где ему окажут медицинскую помощь.

«22 июня 2024 года по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведённых переговоров освобождён митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — говорится на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.



Освобождённый священник возглавлял Тульчинскую епархию УПЦ. Ионафана Украина обвиняла в «посягательстве на территориальную целостность и оправдании агрессии РФ» после статьи о главенствующей роли Московского патриархата и отрицании самостоятельности ПЦУ. Его также лишили украинского гражданства.