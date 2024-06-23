В Петербурге отменили концерт бардов Никитиных

В Санкт-Петербурге отменили концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".

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Выступление должно было пройти 28 июня на площадке "Фонтанка 69". По данным издания, концерт не состоялся в целях безопасности артистов и зрителей. Организатор мероприятия сообщил, что средства за билеты зрителям вернут билетные операторы.

"Комментировать и кормить троллей я не буду", - заявил организатор.



В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ. Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой. Артисты также отказались от участия в фестивале уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой "Возраст счастья", который должен состояться в мае в Черногории, чтобы "снять все сомнения".

Сергей и Татьяна Никитины ответили на обвинения Юнны Мориц

9 июня Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни "Слушай и скажи" в Москве.