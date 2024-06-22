Мэр Энергодара: город полностью обеспечен электроэнергией и водой

Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город полностью обеспечен электроэнергией и водой, сообщил глава администрации Эдуард Сеновоз. Его слова передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось об атаках ВСУ на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством, после чего одна из них оказалась выведена из строя. Также в городе фиксировались перебои в работе связи и интернета.

«Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения», — заверил Сеновоз.



Он отметил, что целью атак ВСУ на объекты инфраструктуры города является запугивание местного населения.

До этого в Запорожской области рассказали, откуда ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару.

Энергодар является городом-спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Вечером 19 июня город подвергся интенсивной атаке украинских дронов. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, целью атаки стала одна из местных электрических подстанций «Луч».