Путин разрешил длительные свидания в СИЗО

Заключенные в СИЗО теперь могут проводить длительные свидания с родственниками. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Устанавливается право для осужденных в СИЗО на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом», — говорится в тексте документа, который подписал Владимир Путин. Закон опубликован на сайте правовых актов. Он вступит в силу через полгода.



До этого лица, которые находились в следственном изоляторе, были лишены длительных свиданий с родственниками. Это также касалось и тех, что был переведен в СИЗО для участия в судебных разбирательствах.