В России запретили приватизацию соборов и храмов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

© Lenta.ru

Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви и вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно тексту документа, в стране вводится прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а сделки по приватизации, заключенные с 14 декабря 2010 года, признаются недействительными.

При этом, как уточнила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), нормы о признании сделок недействительными не коснутся жилых помещений.