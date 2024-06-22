Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.Глава государства также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Как и для всех россиян, 22 июня 1941 года для Владимира Путина во многом личная дата. Его отец – Владимир Спиридонович Путин – красноармейцем защищал Невский пятачок и был тяжело ранен, а брат Виктор умер во время блокады Ленинграда. Президент рассказывал, как от немецкой пули погибла его бабушка.

Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» в Москве – главный символ Победы. Его открыли в Александровском саду 8 мая 1967 года. В этот день был зажжен Вечный огонь, факел с которым доставили на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде. Это пламя олицетворяет подвиг советских солдат. Под мемориалом находится прах неизвестного солдата из дивизии генерала Панфилова. Его перенесли к Кремлевской стене из братской могилы на месте кровавых боев в Зеленограде. На мемориале из гранита расположено боевое знамя из бронзы, а на нем – солдатская каска и лавровая ветвь. В центре – пятиконечная звезда с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

22 июня 83 года назад началась Великая Отечественная война. Никогда ни одно государство в мире не теряло столько своих граждан, сколько Советский Союз в годы Великой Отечественной – это 27 миллионов погибших. В России и других странах Содружества нет семьи, которой бы не коснулась самая кровопролитная война в истории человечества.