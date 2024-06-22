Актеру Ефремову предложили поехать на СВО, чтобы получить УДО

В организации «Ветераны России», куда входят добровольцы, заявили, что готовы поддержать ходатайство актёра об условно-досрочном освобождении (УДО), если он отправится в зону конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.



По его словам, с учётом пребывания в следственном изоляторе актер отбыл уже более половины срока. Он раскаялся и пересмотрел жизненную позицию.

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Бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев, находящийся сейчас в зоне СВО, заявил, что из-за здоровья актёра не возьмут на передовую, но он мог бы служить в приграничной зоне.

В июне 2020 года Михаил Ефремов совершил ДТП в состоянии опьянения. Погиб человек. Актера приговорили к семи с половиной годам, он отсидел половину срока.

Ранее юрист рассказал об основаниях для досрочного освобождения артиста. https://news.rambler.ru/community/52698894-delo-mogut-peresmotret-otpustyat-li-efremova-po-udo-iz-za-bolezni/