МО РФ рассекретило документы о Великой Отечественной войне

Минобороны РФ показало рассекреченные документы, касающиеся начала Великой Отечественной войны, ранее не представленные широкой общественности, которые представляют собой обобщение Генеральным штабом ВС СССР опыта начального периода ВОВ. Большая часть документов датирована 1953-м годом.

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Оборонное ведомство представило документы с перечнем боевых действий, наградные листки и описания подвигов советских летчиков и солдат, показания различных командиров Красной Армии, выписки из журналов боевых действий, оперсводки штабов и другую ранее секретную информацию.

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Один из командиров 28 ск доложил генерал-полковнику Покровскому 10 марта 1953 года, что до него план обороны государственной границы в июне 1941 года «доведен не был». Также он дал ответ относительно действий подконтрольных ему войск по сооружению войскового заполнения Брестско-Литовского укрепленного района.

Так, он пишет, что строился укрепрайон на восточном берегу реки Буг, но отдельные сооружения и участки с возведенными сооружениями были без гарнизонов и без вооружения. Командир вспоминает, что на готовых участках Брестского укрепоайона находился «один уровский батальон, который по своей малочисленности не мог даже охранять от проникновения посторонних лиц, как это надлежало быть».

«Распоряжений от командарма 4 я, командир 28 ск, о выводе корпуса на государственную границу не получал. Соединения корпуса до нападения немецко-фашистких войск на Советский Союз находились по месту дислокации. Войска корпуса в момент нападения сразу под воздействием артогня, агитационной бомбежки заняли боевой порядок и вступили в бой», - говорится в одном из документов.



Согласно воспоминаниям другого военнослужащего - генерал-полковника А.И. Еременко от 27 июня 1942 года, он получил телеграмму накануне войны - 20 июня 1941 года, в которой его срочно вызывали в Москву с Дальнего Востока.

В 2022 году МО РФ показывало в новом разделе «Герои первых дней Великой войны» архивные материалы, демонстрирующие планы немецко-фашистского командования. Согласно плану «Барбаросса», Германия начала готовиться к нападению на СССР, и одним из основных этапов этой подготовки была переброска главных сил вермахта в приграничные районы.

К началу лета 1941 года там были сосредоточены около пяти миллионов человек, 4,4 тысячи танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и минометов, около 4,4 тысячи боевых самолетов. В ответ на эти действия советское руководство приняло решение ускорить темп работ по оборудованию оборонительных рубежей на границах.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.