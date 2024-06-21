Евросоюз может оставить россиян без частных перелетов

Новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза предполагает запрет на частные и чартерные перелеты граждан РФ на территории объединения, пишет EUobserver со ссылкой на соответствующий документ. Речь идет о рейсах, которые россияне организовали самостоятельно, то есть выбрали место и время взлета и посадки.

Санкции ЕС приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. Новый запрет ЕС будет распространяться на все частные рейсы <...> для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза, — сказано в материале.



Министерство финансов США ранее внесло в санкционные списки 12 граждан России. Ограничения коснулись руководства «Лаборатории Касперского». В частности, в черном списке оказались исполнительный директор компании Андрей Тихонов и управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова. Также американское ведомство ввело рестрикции против директора по развитию бизнеса «Касперского» Андрея Ефимова и директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против российской IT-компании заявил, что ограничения являются примером нечестной конкуренции. Он отметил, что Вашингтон постоянно использует подобные приемы.