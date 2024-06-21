Режиссер фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» внесен в список иноагентов

Министерство юстиции России официально включило Романа Качанова* в реестр иностранных агентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«21 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включён... Р.Р. Качанов», — отмечается в заявлении.



Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.06.2024.