В ряде регионов России ожидается супержаркая погода

В Краснодарском крае и на Алтае ожидается супержаркая погода, предупредил научный руководитель Гидрометцетра России Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик подчеркнул, что в Алтайском крае температура воздуха местами поднимется до 40 градусов тепла. Также ожидаются дожди разной степени интенсивности, уточнил он.

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В Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, юге Красноярского края и Хакасии столбики термометров в дневное время поднимутся до 30–36 градусов. А в Алтайском крае местами прогнозируется до +40 градусов. Периодически там будут идти дожди разной степени интенсивности, — пояснил Вильфанд.



По словам синоптика жарко будет на севере Урала — местами в Ханты-мансийском и Ямало-ненецком автономном округах столбики термометров поднимутся до 27-31 градуса тепла. Он отметил, что там также стоит ожидать осадков. Тем временем в Свердловской и Челябинской областях в первой половине недели, с 24 по 30 июня, температура воздуха в дневные часы будет достигать 27 градусов тепла.

Очень жарко почти на протяжении всей недели будет на юге западной Сибири — там температура воздуха прогнозируется на 7–9 градусов выше климатической нормы, — заключил Вильфанд.



Синоптик ранее предупредил москвичей, что на следующей неделе в столицу придет похолодание. Он подчеркнул, что днем в выходные и начале недели температура достигнет 19-24 градусов тепла. Вильфанд добавил, что всю следующую неделю в столице будет облачно с прояснениями.