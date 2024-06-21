Никоненко о высказываниях Калныньша о России: «Ивар, приди в себя!»

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко оценил высказывания советского и латвийского актера Ивара Калныньша. Lenta.ru

«Ивар, приди в себя! Зачем таким неблагодарным быть?» — отреагировал Никоненко на слова коллеги, что в СССР ему недоплачивали за съемки. Народный артист предположил, что Калныньш «обнищал в своей Латвии» и отметил, что после распада Советского Союза актер продолжал сниматься в России. «Забыть их к чертовой матери! Не хочу ни о Калныньше, ни о Талашко, ни о ком другом говорить больше», — высказался Никоненко об артистах, негативно высказывавшихся о России. Passion.ru

Ранее Калныньш заявил, что Россия отказалась от него. Газета.Ru