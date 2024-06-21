Умерла награжденная лично Жуковым участница Сталинградской битвы

Елена Зорина, участница Сталинградской битвы, умерла в Саратове в возрасте 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

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«Елена Михайловна принадлежала к поколению победителей, искренних людей, любивших страну и соотечественников. Прошла войну от Сталинграда до Вены, где и встретила День Победы. После окончания войны, вернувшись на родную саратовскую землю, Елена Михайловна трудилась в торговле», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Романа Бусаргина.



Зорина родилась 20 сентября 1923 года в селе Озинки. С 1942 по 1945 год принимала участие в Великой Отечественной войне. В Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией». Помимо того, за боевые и трудовые заслуги ей присвоили ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и два ордена Отечественной войны.

Ранее в Дагестане умер участник Зимней и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров, ему было 103 года. В годы войны Тагиров был несколько раз ранен, был пленен и сумел бежать. После окончания войны Тагиров вернулся на родину, но через два года был осужден и сослан в Сибирь.