Блогер из Казани рассказала о лечении ботулизма

Жительница Казани Александа заразилась ботулизмом и начала вести блог и рассказывать о лечении в больнице. Об этом стало известно в пятницу, 21 июня.

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Как и другие заболевшие ботулизмом, женщина получила инфекцию после употребления салата с фасолью из «Кухни на районе». Она заказывала блюдо в доставке продуктов «Самокат». По ее словам, первые симптомы заболевания проявились у нее более чем через сутки. У женщины замедлена речь и парализована часть лица.

— Сегодня у меня открыты оба глаза, — рассказала блогер.



Кроме того, Александра почти ничего не видит. Открыть глаза она смогла лишь на пятый день после госпитализации. По прогнозам врачей, на полное восстановление состояния может потребоваться полгода. Четких прогнозов о возвращении зрения и мимики нет, сообщает Telegram-канал Baza.

Роспотребнадзор провел опрос более тысячи человек в Москве, у 83 из них были обнаружены симптомы ботулизма различной степени тяжести, 11 горожан были госпитализированы. Также изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 70 тонн.