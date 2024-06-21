Эксперт рассказал, как нужно вести себя во время урагана

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что можно и чего нельзя делать во время урагана.

© Вечерняя Москва

По словам Халилова, чтобы избежать опасности во время экстремальной непогоды, людям в первую очередь нужно сохранять бдительность и внимательно следить за оповещениями МЧС. Если спасатели не советуют выходить на улицу, то лучше остаться дома.

Если ураган застиг в дороге, то нужно как можно быстрее найти укрытие. Это может быть любое здание: магазин, дом, торговый центр. Не стоит пережидать непогоду в машине.

— Автомобиль может защитить от осадков и небольшого ветра, но, когда случается ураган, начинают падать деревья, и они давят людей прямо внутри машин. Также падают линии электропередачи, падают рекламные щиты, падает кровля со зданий, разные облицовочные материалы, — добавил он в комментарии Общественной Службе Новостей.



Оказавшись на улице во время урагана, люди также должны снять наушники и капюшоны. Важно видеть и слышать, что происходит вокруг: так можно успеть увернуться от падающего дерева.

Не стоит стоять у окна и снимать ураган на телефон. Даже в квартиру с большой скоростью могут залететь разные предметы, которые поднимает ветер.

Накануне во время урагана в столице погибли два человека. На одного мужчину упало дерево, на второго — строительные леса, передает 360.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у синоптика Александра Ильина, насколько разрушительны могут быть смерчи в столице и как спастись от них.