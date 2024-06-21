Умер солист ВИА «Сябры» Николай Сацура

20 июня ушел из жизни Николай Сацура, советский и белорусский музыкант, певец и автор песен, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

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Николай Владимирович Сацура родился 2 июня 1952 года. Окончил Гомельское музыкальное училище (в 1971-м) и Минский институт культуры (в 1987-м). С января 1974 года - участник ВИА "Сябры": вокалист, клавишник, композитор - автор массы хитов, главный аранжировщик всех программ "Сябров". Был членом Союза композиторов РБ.

Сацура - автор таких песен коллектива, как "Живая вода", "Раздолье", "Сеновал", "Каляды", "Калина", "Переживём", "Соперница", "Моя родня", "Звезда вечерняя".

30-летний певец умер в своем доме от эпилептического припадка

Сын артиста, Станислав, пошел по стопам отца - певец, автор саундтреков.

"Ушел из жизни наш коллега, человек который стоял у истоков ансамбля "Сябры". Ансамбль "Сябры" приносит самые глубокие соболезнования родным и близким Николая Владимировича! Светлая память о тебе, всегда останется в наших сердцах, наш дорогой ДРУГ!" - сказано в некрологе, размещенном на аккаунте группы в соцсети.



Причина смерти музыканта не называется.