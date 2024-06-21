Россия усилила контроль из-за холеры в Херсоне

Россия усилила контроль в приграничье из-за информации о вспышке холеры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», — говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был направлен запрос для подтверждения сообщений. При этом Роспотребнадзор усилил контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на приграничных территориях.

Ранее пророссийское подполье Херсона заявило, что в городе зафиксирована вспышка холеры среди украинских военных и гражданского населения, а власти пытаются скрыть эпидемию. Источник уточнил, что в больницах находится около 100 человек.