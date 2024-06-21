Путину доверяют 80% опрошенных ФОМ россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 81% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 14 по 16 июня среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (минус 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (81% - минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.



Положительную оценку работы правительства дали 57% участников опроса (плюс 4 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 48% (минус 3 п.п.), КПРФ - 8% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 8% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 3% (плюс 1 п.п.).