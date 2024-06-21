Вышедший на свободу экс-губернатор Белых обратился к общественности

Освобожденный после отбывания наказания за взятку экс-глава Кировской области Никита Белых попросил журналистов не беспокоить его в ближайшее время, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на обращение бывшего чиновника к общественности. В письме он сообщает, что за восемь лет в стране «многое изменилось» и ему необходимо «многое узнать».

Сейчас я на свободе. Здоровье и самочувствие у меня нормальное. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, последние два года был без ТВ, поэтому необходимо многое узнать, — говорится в письме Белых.



Белых рассказал, что планирует провести время с семьей и с детьми и поработать с адвокатами. Канал напоминает, что в конце июня у него снова пройдет суд, на котором будет рассматриваться апелляция на приговор по статье «Злоупотребление полномочиями». По ней он получил 2,5 года. Экс-глава региона добивается снятия судимости по данному эпизоду.