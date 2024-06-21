«Страдают женщины и дети»: В РФ подготовили законопроект о домашнем насилии

Борьба с домашним насилием в России — одна из самых сложных тем этого десятилетия. Больше всего от него страдают женщины и дети. Жестокие побои и изощренные издевательства мужей над своими женами можно сравнить с тюремными пытками, когда человек не может сбежать или получить помощь. Жертвы домашнего насилия теряют самодостаточность, независимость, психическое и физическое здоровье, лишаются жизней. Но закон о домашнем насилии так и не принят. Его неоднократно вносили в Госдуму, и каждый раз он встречал шквал критики, в основном от тех, кто позиционировал себя сторонником традиционных ценностей. В 2024 году в России снова заговорили о работе над законопроектом. Тем не менее комплексного подхода к борьбе с домашним насилием по-прежнему нет. Спасение утопающих остается в руках утопающих. Что нужно знать, чтобы распознать домашнее насилие, как его избежать и куда жертвам обращаться за помощью — в материале «Ленты.ру».

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Что такое домашнее насилие

Домашнее насилие — это систематически повторяющиеся акты физического, психологического, сексуализированного и экономического воздействия со стороны партнера, бывшего партнера или родственника, которые совершаются против воли жертвы с целью обретения власти и контроля над ней. Такое определение в разговоре с «Лентой.ру» дала юрист и координатор помощи пострадавшим Консорциума женских неправительственных объединений Татьяна Белова.

Чаще всего домашнее насилие начинается с малозаметных проявлений и становится все более опасным с каждым новым циклом, отмечает Белова. Причем, по ее словам, насилие в семье не ограничивается случаями злоупотреблений между близкими людьми, состоящими в браке или проживающими совместно. В ситуации домашнего насилия могут оказаться бывшие супруги или партнеры, дети, пожилые люди и другие члены семьи.

Домашнему насилию могут подвергаться люди всех полов и возрастов, но преимущественно от домашнего насилия страдают именно женщины и дети. Оказывая несоизмеримое влияние именно на женщин, домашнее насилие является проявлением гендерного насилия и гендерной дискриминации Татьяна Белова юрист Консорциума женских неправительственных объединений



Типы

В беседе с «Лентой.ру» Белова выделяет несколько типов домашнего насилия.

Физическое насилие. К нему можно отнести толчки, хватание, бросание, нанесение ударов ладонью, кулаком и посторонними предметами, удерживание, удушение, пинки, агрессивное поведение, использование оружия, ожоги и так далее. Сексуализированное насилие. Это принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа (изнасилование), принуждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины форме (незащищенный секс или травмирующие секс-практики), угрозы обнародовать личные интимные фотографии или видео (порноместь). Психологическое насилие. Все виды «бесконтактного» насилия: угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, шантаж, унижения и оскорбления, запугивания и так далее. Угроза причинить себе вред, исходящая от насильника, тоже может быть инструментом шантажа. Преследование (сталкинг) и киберсталкинг. Нежелательное для пострадавшей повторяющееся и навязчивое поведение (звонки, сообщения, встречи без согласия, отказ принимать нежелание жертвы видеться и общаться, выслеживание — как в интернете, так и в реальной жизни). Экономическое насилие. Отказ в содержании детей и невыплата алиментов, утаивание доходов, трата обидчиком семейных денег только на собственные нужды, самостоятельное принятие большинства финансовых решений, строжайший контроль над расходами членов семьи, ограничение доступа к деньгам, вымогательство или отбирание денег, использование зависимого финансового положения для манипуляций (например, во время декретного отпуска), принуждение к воровству, запрет на работу и ограничение возможности зарабатывать. Использование детей жертвы для установления контроля над ней. Физическое или сексуализированное насилие над детьми, использование их как заложников, принуждение несовершеннолетних к вовлечению в физическое и психологическое насилие над взрослой жертвой, борьба за родительские права с использованием манипуляции и тому подобное.

Статистка домашнего насилия

По статистике, в мире около 736 миллионов женщин хотя бы раз подверглись физическому и/или сексуализированному насилию со стороны интимного партнера либо сексуализированному насилию со стороны другого члена семьи или постороннего лица. Из них более 640 миллионов женщин и девочек в возрасте от 15 лет пострадали от агрессивных действий со стороны агрессора.

Кроме того, по статистике, в 98 процентах отношений, в которых еcть любой другой вид насилия, обязательно будет присутствовать и экономическое насилие. От 94 до 99 процентов пострадавших от домашнего насилия испытали на себе разные формы экономического насилия, а 60 процентов из них потеряли работу в результате давления со стороны партнера.

95 процентов мужчин, которые проявляли физическую агрессию по отношению к партнершам, применяли и психологическое насилие. Кроме того, мужчины, которые поднимали руку на женщин, чаще были агрессивны и к детям.

Как правило, женщины, совершившие убийство, на протяжении многих лет терпели угрозы, побои и унижения от своих партнеров. Факты насилия присутствуют во многих уголовных делах.

В России же в 75 процентах случаев от домашнего насилия страдают именно женщины.



В браке этот показатель возрастает до 91 процента. Согласно данным Консорциума женских неправительственных объединений, более 70 процентов всех убийств российских женщин в 2020-2021 годах было совершено их партнерами и родственниками.

В 2020 и 2021 годах значительно вырос уровень партнерского насилия. Большая часть жертв домашнего насилия (92,5 процента в 2020 году и 92,8 процента — в 2021-м) были убиты партнерами.

Около 40 процентов российских мужчин убеждены: если муж содержит жену, он приобретает над ней определенную власть. К примеру, может запретить ей ходить на работу или пользоваться банковскими картами без спроса.

В свою очередь, более 50 процентов опрошенных женщин подтвердили, что сталкивались как минимум с одной формой экономического насилия в семье: начиная от постоянной надобности отчитываться перед мужем обо всех расходах и заканчивая угрозами со стороны супруга выгнать жену из дома и лишить денег.

Причины

Исследователи выделяют несколько причин домашнего насилия.

Изоляция. Она может быть как социальной, так и эмоциональной. Часто появляется в связи с ревностью и неуверенностью в партнере. У мужчин стереотипное представление о «мужественности» часто мешает созданию эмоциональных отношений как с другими мужчинами, так и с женщинами. Отношения в таком случае могут сводиться к стремлению самоутвердиться за счет партнера и желанию контролировать другого человека. Стресс. Безработица, неудовлетворенность работой, перенапряжение на работе, завышенные ожидания, предъявляемые партнеру, в определенных обстоятельствах (например, при разводе) могут привести к насилию. Так, во время стресса от развода насильственные реакции часто появляются даже у тех мужчин, которые никогда раньше не вели себя агрессивно и даже не применят насилие в будущем. Кроме того, случаи домашнего насилия могут проявиться или усилиться после беременности или рождения ребенка. Например, ревнивого мужчину могут начать терзать сомнения, его ли это ребенок. Еще существуют предположения, что мужчина подсознательно боится того, что после рождения ребенка внимание и забота жены сместятся с него на ребенка. Несбывшиеся ожидания роли в семье. Если мужчина занимает более низкую социальную позицию, чем женщина, он может начать чувствовать, что не выполняет приписываемой ему социумом доминантной роли — часто это бывает воспринято как угроза мужественности. Чувство унижения и беспомощности мужчина может начать компенсировать насилием. Ложное восприятие. Нейтральное общение мужчина может воспринимать как опасное или обидное, а других людей — враждебными или неприязненными. Например, если женщина опаздывает на пятнадцать минут, мужчина думает, что она проводит время с другим. Кроме того, причинами домашнего насилия могут стать трудности в общении со стороны мужчины — ему тяжело выражать свои мысли, чувства и желания. Часто такие проявления свойственны людям с низкой самооценкой. Столкновение с насилием в детском возрасте. Исследователи подчеркивают, что жестокость по отношению к жене часто свойственна мужчинам, выросшим в семье, в которой насилие было в порядке вещей. Таким образом, даже если мужчина понимает, что это неправильно, он не способен найти другую модель поведения в решении сложных ситуаций. Но все же это не делает всех мужчин, которые столкнулись с насилием в детстве, насильниками. Статистически такая зависимость доказана лишь в половине случаев насилия.

Как распознать домашнее насилие

Как понять, что вы находитесь в ситуации домашнего насилия

Юрист Татьяна Белова отмечает, что вы находитесь в ситуации насилия если чувствуете, что:

вас контролируют, пытаются изолировать от близких и сократить ваш круг общения; в отношениях присутствует неравенство; вы испытываете страх, беспомощность и безысходность; насилие происходит систематически и между эпизодами агрессии отношения развиваются циклично, по определенному паттерну: нарастание напряжения, агрессия и «медовый месяц».

Часто после акта домашнего насилия обидчик начинает перекладывать вину за свои действия на жертву или просить прощения. Здесь важно помнить о том, что после подобных действий насилие, вероятно, повторится вновь



При этом Белова отмечает, что важно уметь отличить домашнее насилие от конфликта. По ее словам, в ситуации насилия у пострадавших возникает чувство страха и беспомощности, тогда как для конфликта характерно равенство сторон в отношениях. Кроме того, у конфликта всегда есть конкретная причина, тогда как в ситуации домашнего насилия агрессия нужна «для установления власти и контроля, подавления одним партнером другого», а поводы для агрессивного поведения могут быть незначительными.

Как понять, что ваш знакомый или близкий находится в ситуации домашнего насилия

Определить, что кто-то из вашего окружения оказался в ситуации домашнего насилия, можно по нескольким признакам. По словам Татьяны Беловой, человеку может понадобиться помощь, если он:

внезапно без видимой на то причины уходит с работы, бросает учебу, хобби и отдаляется от близких и родных — реже встречается с ними, не отвечает на звонки, бывает в компании только в присутствии партнера; скрывает детали отношений с партнером, принимая на себя вину за агрессию с его стороны; испытывает постоянный страх разозлить партнера и вызвать его негодование; все время находится под контролем партнера — постоянно должен быть на связи и отчитываться о своих передвижениях и занятиях, строго следовать ограничениям, установленным партнером.

Как выйти из ситуации домашнего насилия

Первое и главное, о чем стоит помнить жертвам домашнего насилия — это их собственная жизнь и здоровье. Юрист Татьяна Белова привела базовый план безопасности.

Собрать и спрятать в надежном месте (например, у родственников или друзей) необходимые документы и вещи — на случай, если придется экстренно покинуть квартиру. В этот список входят российский и заграничный паспорта, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, ключи от дома, рецепты на лекарства, вещи первой необходимости, минимальный набор одежды и деньги. Записать адреса и контакты ближайшего травмпункта, отдела полиции, организаций, оказывающих помощь в ситуации насилия, в том числе кризисных центров (обязательно обговорите условия размещения в нем пострадавших). Не скрывать ситуацию насилия. Соседи, которым доверяет жертва домашнего насилия, должны знать, что происходит в семье, где есть агрессор. Их следует попросить вызвать полицию в случае, если они услышат шум и крики о помощи из квартиры. Рекомендуется находиться на связи с близкими людьми. Подумать, где можно остановиться в экстренном случае — желательно, чтобы этот адрес был незнаком агрессору. Если дома опасно, то лучше постараться скорее покинуть квартиру и найти временное жилье. Остановиться можно у родственников и знакомых, в кризисных центрах, социальных гостиницах или в съемном жилье. Установить приложение с тревожной кнопкой и заранее проверить корректность его работы. Речь идет о приложении, которое позволяет одним незаметным нажатием кнопки сообщить близкому о нахождении в опасности. В качестве альтернативы можно заранее договориться о кодовом слове, получив которое (по звонку или СМС от пострадавшей) близкие будут знать, что необходимо вызвать полицию.

Куда обратиться жертве

Пострадавшим от насилия требуется как юридическая, так и психологическая помощь, отмечает юрист Татьяна Белова. Для обеспечения физической безопасности пострадавшие могут временно укрыться в кризисных центрах.

Cписок организаций, в которые можно обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Кризисные центры

В Москве.

Женский кризисный центр «Китеж». Кризисный центр помощи женщинам и детям.

В других регионах.

Контакты других кризисных центров в различных регионах РФ можно узнать по Всероссийскому телефону доверия для женщин, пострадавших от насилия — 8 800 7000 600, а еще на сайтах Консорциума женских неправительственных объединений, Центра «НеТерпи».

Психологическая помощь

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия — 8 800 7000 600 (круглосуточно, бесплатно с любых операторов). Центр «НеТерпи». Независимый благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры».

Юридическая помощь

Консорциум женских неправительственных объединений — бесплатная юридическая помощь для пострадавших от домашнего и сексуализированного насилия.

Закон о домашнем насилии

В большинстве стран есть закон против домашнего насилия. Юристы, специализирующиеся на защите прав женщин, отмечают, что это одно из самых частых преступлений.

Некоторые страны приняли закон о криминализации домашнего насилия после громких случаев убийств в результате продолжительной тирании. Так, в Казахстане закон одобрили на фоне разбирательства в отношении бывшего министра по нацэкономике Куандыка Бишимбаева, которого обвинили в истязаниях и убийстве с особой жестокостью его жены Салтанат Нукеновой. По версии следствия, в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил супругу в ресторане и оставил ее умирать на полу VIP-кабинки. В суде он заявлял, что жена после распития алкоголя проявляла агрессию, спровоцировав его на драку.

В России закона о домашнем насилии пока нет, хотя 89 процентов россиян поддерживают его введение



Российские активистки неоднократно выступали с требованием принятия закона о домашнем насилии. Так, в 2019 году они выходили на массовые пикеты с плакатами «Насилие не семейное дело», «Бьет — значит сядет», «Семью разрушает насилие, а не возможность жертв получить защиту», «Мы не хотим умирать», «Мне страшно жить в стране, где насилие считается традиционной ценностью» и другими. А накануне Хеллоуина в том же году россиянки устроили флешмоб в поддержку пострадавших от семейного насилия и «примерили» на себя образы жертв.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. Авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров и обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. 27 декабря того же года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы взяли паузу в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии.

У законопроекта нашлись противники. Так, в сентябре 2021 года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что РПЦ вместе с семейным сообществом выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. По его словам, закон может привести к злоупотреблению и фактам изъятия детей из семьи.

Кроме того, в октябре 2019 года в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым выступил и телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

В апреле 2024 года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру» заявила, что сейчас нет необходимости в законе о домашнем насилии, так как ответственность за осуществление насилия в семье регулируется уже существующими законодательными нормами.

На мой взгляд, именно наказание за такое деяние зависит от степени его тяжести, а не от степени родства потерпевшего и насильника. Поэтому я не считаю, что должен быть отдельный закон о домашнем насилии. Насилие вообще неприемлемо ни в обществе, ни в семье Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов



В июне 2024 года стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, направленный на решение проблемы насилия в семье. Авторы предложили дать определение семейно-бытовому насилию и дифференцировать его типы: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое.

Однако адвокат Мари Давтян обратила внимание на существенные недостатки законопроекта и отметила, что из текста определения физического насилия выпали побои, несмотря на то, что это самая распространенная, по ее словам, история домашнего насилия. Кроме того, она отметила, что понятие экономического насилия в новом законе не включает невыплату алиментов, а главный недостаток документа, по ее мнению, в предложении изолировать жертву от агрессора, а не наоборот.

Громкие случаи домашнего насилия в России

Большой резонанс вызвала история россиянки Маргариты Грачевой. Ее муж Дмитрий обманом заманил женщину в лес, где связал ее при помощи пластиковых стяжек и медицинских жгутов, а затем отрубил ей руки топором.

Я плакала, кричала, просила отпустить, но он не слушал. Подтащив меня к пню от спиленного дерева, он приказал встать на колени, а руки положить на пень. Дмитрий ударил топором по рукам. Я упала, руки оказались на земле, но Дмитрий продолжал наносить удары топором. При этом он повторял: «Не будешь моей — будешь инвалидом» из показаний Маргариты Грачевой



Отрубив жене кисти рук, Дмитрий сам отвез ее в больницу. Медики сумели пришить Маргарите кисть левой руки, частично восстановив ее функции, а на правую руку пришлось установить протез. Суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить Маргарите компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Еще один страшный случай произошел с фотомоделью из Екатеринбурга Юлией Лошагиной. В 2013 году ее обгоревшие останки нашли в лесу под Первоуральском. Близкие Юлии сразу заподозрили в расправе Лошагина: по словам брата модели, Дмитрий запирал жену зимой на балконе и не раз избивал ее до синяков.

Согласились с этим и следователи, которые предположили, что Лошагин расправился с Юлией в своем лофте на улице Белинского в день вечеринки, когда они поссорились. Дмитрий свернул Юлии шею. Затем он спрятал тело, а гостям сказал, что жена уехала домой. Когда все разошлись, Лошагин вывез тело в лес, облил бензином и поджег. По словам замначальника ОМВД по городу Первоуральску Павла Прокопчика, Дмитрий на первом же допросе сознался в преступлении, но отказался фиксировать это на бумаге, а позже и вовсе стал отрицать вину.

В декабре 2014 года суд оправдал Дмитрия Лошагина, однако близкие Юлии сумели добиться пересмотра дела. В итоге в июле 2015 года Лошагина приговорили к десяти годам лишения свободы: он отбыл семь из них, а затем вышел по УДО.

Случаи домашнего насилия фигурируют в новостях российских СМИ регулярно. Так, в ноябре 2021 года житель Солнечногорска избил жену телевизором и магнитофоном, после чего набросился на нее с ножом. От нанесенных травм женщина скончалась в больнице.

В декабре того же года россиянин, который годами изводил и тиранил свою супругу, обвинил ее в домашнем насилии. Мужчина запрещал звать домой гостей, сам выбирал жене и детям одежду и стрижки. Дошло до того, что он стал запрещать девочкам называть жену матерью. Позднее он обратился в полицию, утверждая, что его супруга сама избивала его и угрожала убийством.

В марте 2020 года в Первоуральске была убита 27-летняя Полина Драница, ставшая жертвой семейного насилия. Ее избивал супруг Вячеслав. Когда у пары родился ребенок, муж начал вести себя агрессивно. Позже стало известно, что он был судим за драку. Мать Полины неоднократно замечала следы от побоев на теле дочери.

Когда Полина решила разорвать отношения, Вячеслав ворвался в дом и стал кидаться на нее, а еще толкнул мать супруги, которая в этот момент находилась рядом. В другой свой визит Попов ворвался в квартиру и избил Полину, оттаскав ее за волосы по всей квартире.