Новый худрук Театра сатиры обещал сделать мемориальную доску на доме Ширвиндта

Новый худрук Театра сатиры пообещал сделать мемориальную доску на доме Ширвиндта
На доме, где жил художественный руководитель, а позже директор Театра сатиры Александр Ширвиндт, появится мемориальная доска. Новый худрук Евгений Герасимов пообещал обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину.
Об этом сообщил сайт mk.ru.
Заявление Герасимова о мемориальной доске прозвучало на собрании с труппой, которое проводилось второй раз за 10 дней.
«Я обращусь к Сергею Семеновичу Собянину с такой просьбой, обещаю вам», - произнес он.
Слова Герасимова приветствовали аплодисментами.
Также он пообещал артистам поменять планшет сцены, пересмотреть репертуар малой сцены, заговорил о возвращении «Ревизора».
Директор Театра сатиры Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Сообщалось, что его смерть показала раскол между руководством и труппой.