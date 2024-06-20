Новый худрук Театра сатиры обещал сделать мемориальную доску на доме Ширвиндта

На доме, где жил художественный руководитель, а позже директор Театра сатиры Александр Ширвиндт, появится мемориальная доска. Новый худрук Евгений Герасимов пообещал обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину.

© Passion.ru

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Заявление Герасимова о мемориальной доске прозвучало на собрании с труппой, которое проводилось второй раз за 10 дней.

«Я обращусь к Сергею Семеновичу Собянину с такой просьбой, обещаю вам», - произнес он.



Слова Герасимова приветствовали аплодисментами.

Также он пообещал артистам поменять планшет сцены, пересмотреть репертуар малой сцены, заговорил о возвращении «Ревизора».

Директор Театра сатиры Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Сообщалось, что его смерть показала раскол между руководством и труппой.