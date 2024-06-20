Кинолог рассказал о собаках породы пхунсан, которых подарили Путину

Кинолог Евгений Цигельницкий в интервью радио Sputnik рассказал о собаках породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину. По его словам, они считаются национальным достоянием Северной Кореи.

Цигельницкий отметил, что у российских кинологов до сих пор не было практического опыта содержания и разведения собак породы пхунсан.

«У Путина будет первая пара таких собак в РФ, до этого с пхунсанами никто из отечественных кинологов дела не имел», — добавил он.



Более того, по словам Цигельницкого, этой породы практически нет и в других странах, поскольку они считаются национальным достоянием Северной Кореи и их не разрешено вывозить. Кинолог считает, что по происхождению они могут быть близки к сибирским лайкам и некоторым другим собакам этого региона.

«Это охотничьи собаки. С ними охотятся на крупного зверя, когда там тигры водились, даже на тигров охотились. Как наши сибирские лайки, это жесткие к зверю собаки. К людям, как правило, они доброжелательны», — заключил он.



Напомним, что Путин посетил КНДР с госвизитом 18-19 июня. Там он получил в подарок от Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан.