Минюст РФ внес канадскую, финскую и американскую организации в список нежелательных

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, НПО из Канады, Финляндии и США. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, список дополнили Great Commission Media Ministries (Канада), International Russian Radio & Television (Финляндия) и Great Commission Media Ministries (США).

До этого Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность финской неправительственной организации International Russian Radio&Television.

В мае Минюст РФ добавило в реестр нежелательных на территории Российской Федерации зарубежных и международных НПО Sota (признано в РФ иностранным агентом) Media (признана нежелательной на территории РФ).