В России выложили документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) и руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев выложил на портал «История.рф» документе о нацисте Эрихе Густаве Шарфеттере, которого помиловал отец сегодняшнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Согласно документу, Шарфеттер был приговорен к 18 пожизненным срокам, но в 1990 году был помилован главой федеральной земли Нижняя Саксония Эрнстом Альбрехтом, который является отцом Урсулы фон дер Ляйен. По словам Яковлева, эти документы были обнаружены и переведены на русский язык группой ученых, в которой он состоял.

Как сказано в материале, Шарфеттер был осужден за 18 убийств в различных филиалах концлагеря Вайвара на территории оккупированной Эстонии — Эреда, Куремяэ и Йыхви. При этом первые убийства произошли в Куремяэ — Шарфеттер прибыл в лагерь для ликвидации больных и нетрудоспособных евреев. По плану он должен был убить узников инъекциями, но в какой-то момент «вдруг начал убивать их киркой, а затем еще перерезал каждому горло».

В 1980-м суд приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам — по одному за каждое доказанное убийство. Тогда дочь приговоренного стала подавать прошение о помиловании из-за преклонного возраста и резко ухудшения здоровья отца. Через пять лет она призвала на помощь организацию «Тихая помощь», которая занималась облегчением участи приговоренных нацистов. Спустя 10 лет после заключения Шарфеттера в тюрьму организация обратилась к Альбрехту за помилованием, но получила отказ. Однако организация вновь потребовала помиловать бывшего солдата СС, и в результате Альбрехт согласился. В 1990 году Шарфеттер был освобожден из под стражи, а через 8 лет бывший солдат СС умер в возрасте 90 лет.

Ранее посетители бара в немецкой общине Камен стали выкрикивать неонацистские лозунги.