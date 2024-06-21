За нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил, что на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ). Об этом сообщается на сайте газеты "Ведомости".

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По словам Тена, инициатива уже была поддержана правительством РФ и Верховным судом. Парламентарий отметил, что введение административной ответственности позволит обеспечить охрану окружающей среды и природных ресурсов в границах БПТ. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что на сегодняшний день существует спецзакон об охране Байкала, но нет специальных составов, которые предусматривали бы ответственность за его нарушение.

В октябре 2023 года председатель ГД Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заняться исключением нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал.