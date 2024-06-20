Умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес

20 июня умерла Маргарита Войтес, советская и эстонская певица и актриса.

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Маргарита Артуровна Ломбак (в девичестве) родилась в 1936 году в Москве. Детство провела в Новосибирске. После возвращения семьи в Эстонию и окончания школы поступила в Тартуский университет - на библиотечно-библиографический факультет.

В 1957-м дебютировала на сцене университетского театра в оперетте Кальмана "Фиалка Монмартра". Не окончив университет, после учебы в музыкальной школе и подготовительных курсов поступила в Таллинскую консерваторию (ныне это Эстонская академия музыки и театра), где завершила обучение в 1964 году. С того же года - солистка театра "Ванемуйне" в Тарту, с 1969 по 1990 год - солистка Эстонского театра оперы и балета (ныне - Национальная опера "Эстония") в Таллине. Выступала и как камерная певица, вела концертную деятельность.

Маргарита Войтес - первая эстонская певица, которая была приглашена в Большом театре в Москве (в 1973-м) и дала сольный концерт в Центральном концертном зале "Россия". Ее партнером по сцене, помимо прочих, был Георг Отс. Активно гастролировала не только по СССР, но и за рубежом.

Экранные работы - "Бал в опере" 1974-го, главная роль, мадам Херц, в "Театральном директоре" 1983-го, ряд фильмов-концертов, другие проекты. В 2008 году Войтес была избрана почетным членом Союза актеров Эстонии.

Народная артистка Эстонской ССР - с 1974-го, народная артистка СССР - с 1979-го.

Об уходе исполнительницы сообщает ERR. Причина смерти не называется.