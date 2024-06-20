В России предложили добавить на карты старые названия городов-героев

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило добавить на карты старые названия городов-героев. Об этом сообщает Russia Today.

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По задумке «Ветеранов России», новые правила должны коснуться Санкт-Петербурга и Волгограда. Старые названия Ленинград и Сталинград предлагается указывать на картах в скобках.

«Ветераны России» уже направили обращение главам регионов. Также в организации обратилась с предложением по картам к дружественным странам.

Ранее Росреестр разработал порядок определения географических названий и их регистрации. Как сообщалось, если же окажется, что используется неверное название, должностное лицо могут оштрафовать на две-три тысячи рублей. Росреестр информирует госорганы о необходимости назвать или переименовать объект.