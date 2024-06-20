Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших ботулизмом

Заболевшие ботулизмом в результате употребления в пищу некачественных салатов могут обратиться на единую горячую линию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) для судебной защиты своих прав.

Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Уточнить всю актуальную информацию можно по телефону единой горячей линии 8-800-555-49-43, звонок бесплатный», – говорится в публикации.



Ранее стало известно о случаях пищевого отравления в столице, у пострадавших наблюдались симптомы ботулизма. По информации Роспотребнадзора, они приобрели салаты производства ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Вспышки ботулизма зафиксированы и в других регионах.