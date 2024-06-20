Пока вы спали: обещание Ким Чен Ына Путину и обвинение Японии в адрес России

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ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, сообщает РБК.

ФНС существенно расширит бездекларационный порядок расчета и уплаты подоходного налога для населения к декабрю 2025 года.

Китайские банки начали принимать платежи из России

Несколько банков в КНР начали принимать платежи из России.

Операции проводят с партнерами из РФ в юанях, пишет Ura.ru.

Российские компании договорились о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, операции проходят в юанях. Возобновил прием платежей из РФ один из крупных банков КНР — Bank of China.

Ким Чен Ын пообещал Путину безоговорочную поддержку

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать политику президента России Владимира Путина, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

По словам политика, его страна будет «непоколебимо, безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации».

Япония обвинила Россию из-за сотрудничества с КНДР

Япония в очередной раз обвинила Россию в том, что она якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, пишет ТАСС.

Хаяси, в частности, утверждал, что Россия "очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", якобы закупая у КНДР вооружения. Генсек японского кабмина также выразил обеспокоенность в связи с якобы имеющим место военно-техническим сотрудничеством между РФ и КНДР.

Мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка

Рособрнадзор займется случаями, когда у мигранта отсутствуют базовые знания русского языка, но при этом у него имеется действующий языковой сертификат. Эти изменения были внесены в приказ ведомства, который был выпущен 15 мая и утвержден Минюстом 19 июля 2024 года, сообщает Газета.ru.

В рамках этого приказа Рособрнадзор вносит коррективы в список критериев риска при проверке соблюдения требований по сдаче экзаменов мигрантами для получения рабочего сертификата.

Перечень критериев указан в другом приказе ведомства от 13 июня 2023 года. Новый приказ дополняет его четвертым пунктом, который предусматривает учет ситуаций, когда орган исполнительной власти сообщает о том, что у мигранта нет минимальных знаний русского языка, несмотря на наличие у него соответствующего сертификата.