В Главный храм ВС РФ доставили частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга доставили в Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ на бронеавтомобиле "Тигр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Частицу пламени от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга доставили в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. <…> Доставка осуществлялась на бронеавтомобиле "Тигр" в переносной газовой лампаде, которая обеспечивает его безопасную перевозку", - сказали в ведомстве.



Частицу Вечного огня с Пискаревского кладбища доставили в Хабаровск

В военном ведомстве добавили, что специально для транспортировки пламени в АО "Мосгаз" было изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность: факел и переносное газогорелочное устройство.

18 июня в Санкт-Петербурге лампаду со священным огнем зажгли ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда Валентин Богданов и участник специальной военной операции, Герой России старший лейтенант Иван Жарский. Он в сопровождении военнослужащих роты почетного караула доставил частицу огня в Москву. Также в Минобороны добавили, что по маршруту движения состоялись воинские ритуалы по передаче частицы Вечного огня в воинских частях Ленинградского и Московского военных округов.

В ночь на 22 июня в Главном храме ВС РФ состоится Божественная лития в память о жертвах Великой Отечественной войны. В 04:00 участники мероприятия установят "Свечи памяти", зажженные от частицы пламени Вечного огня, к памятнику "Матерям победителей" и другим художественным композициям музейно-храмового комплекса.

Главный храм Вооруженных сил России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является Патриаршим собором. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь святого равноапостольного князя Владимира. Габариты храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам, связанным с историей Великой Отечественной войны, историей России и Вооруженных сил РФ. Диаметр главного купола составляет 19,45 м. Высота звонницы - 75 м. Высота малого купола - 14,18 м. 1 418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне. 14 июня 2020 года состоялось освящение Главного храма Вооруженных сил России.