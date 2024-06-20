Аналитики рассказали о тренде на увеличение потребления спиртного

Аналитики из проекта «Если быть точным» изучили вопрос потреблении алкоголя в России, основываясь на статистике Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Росстата и Росалкогольрегулирования. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

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В начале 2000-х годов потребление алкоголя в РФ начало снижаться, россияне начали чаще выбирать вино и пиво, а также отказываться от употребления спиртного.

Водка и коньяк подорожают в России

Например, если в 2007 году на одного человека старше 15 лет приходилось 11 литров чистого спирта, то к 2017 году этот показатель сократился до 7 литров. Однако, согласно аналитикам, в последнее время продажи алкоголя снова начали расти.

К 2023 году уровень потребления достиг 8 литров чистого спирта на душу населения, что является рекордом за последние девять лет. Ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований РЭШ, демограф Евгений Андреев, считает, что увеличение продаж абсолютного алкоголя на душу населения свидетельствует о росте потребления, который, по его мнению, связан с трудностями, с которыми сталкиваются люди.

Авторы исследования утверждают, что реальный уровень потребления алкоголя может быть значительно выше официальной статистики, указывая на методы расчета Минздрава и значительное количество незарегистрированного алкоголя в стране. Около 60% потребляемого алкоголя приходится на крепкие напитки, такие как водка, коньяк и ликеро-водочные изделия.

Самыми активными покупателями алкоголя в 2022 году оказались жители Карелии, Ненецкого автономного округа и Сахалина. Но учет незарегистрированного алкоголя значительно изменяет картину потребления. Согласно данным Минздрава, лидерами по потреблению стали Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, где на душу населения старше 15 лет приходится более 21 литра спирта в год.

В 2022 году самый значительный прирост потребления по сравнению с предпандемийным 2019 годом был зафиксирован в Чечне (в четыре раза) и Дагестане (в два раза). Несмотря на религиозные запреты на употребление алкоголя в этих регионах, потребление все же выросло. Например, в Чечне в 2022 году на душу населения старше 15 лет приходилось 0,4 литра чистого спирта, в Ингушетии — 0,3 литра, а в Дагестане — 1,7 литра.

Ранее ученые заявили, что кратковременный отказ от алкоголя нарушает кишечную микрофлору.