Аверин прокомментировал переход из Театра Сатиры в «Ленком»

Заслуженный артист России Максим Аверин заявил, что его переход из труппы Театра Сатиры в «Ленком Марка Захарова» не связан со сменой руководства. Его слова приводит «РИА Новости».

О переходе Аверина в «Ленком» сообщил его директор Марк Варшавер.

По словам артиста, его решение никак не связано со сменой руководства Театра Сатиры. Он указал, что о приходе Евгения Герасимова узнал, когда все переговоры о переходе в «Ленком» уже были завершены.

«Я давно знаю Герасимова и уважаю, желаю всяческих успехов. Я рад, что Театр Сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — добавил Аверин.



Также он отметил, что продолжит играть в постановках Театра Сатиры в качестве приглашенного актера.