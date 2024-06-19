Николай Носков даст сольный концерт в Зеленом театре ВДНХ

Уникальный летний концерт Николая Носкова, уже ставший доброй традицией, состоится 12 июля 2024 года на исторической сцене Зеленого театра ВДНХ.

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Неповторимая уникальная манера исполнения, мужество, благородство и песни, которые неизменно становятся хитами, - это и есть секрет феноменального многолетнего успеха. Николай Носков пользуется неизменным вниманием и любовью зрителя.

Его неподражаемый голос, харизма и уникальный репертуар принесли артисту любовь поколений, множество наград и премий. Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премий «Овация» и «Виктория» выйдет на сцену с программой, в которой прозвучат как всеми любимые хиты из репертуара «Это здорово», «Паранойя», «Дай мне шанс», «Снег», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен», так и новые композиции.

Поклонников ждет по-настоящему живая, незабываемая атмосфера летнего концерта.

Специальный гость: IVAN. Билеты можно купить на сайте.